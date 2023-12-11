Последний матч Голодюка? Металлист 1925 – Александрия 0:3. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
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В заключительном зимнем туре УПЛ "Металлист 1925" принимал "Александрию".
Первый тайм команды провели в равных составах ив равной борьбе, а вот после перерыва харьковчане остались в меньшинстве, после чего и были разобраны соперником.
О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.
Голы: Скорко 64, Плакса 75, Плакса 83
Удаление: Жичиков 71
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