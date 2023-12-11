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Последний матч Голодюка? Металлист 1925 – Александрия 0:3. Видео голов и обзор матча

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Видеообзор поединка

Последний матч Голодюка? Металлист 1925 – Александрия 0:3. Видео голов и обзор матча

instagram.com/metalist1925_kh

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В заключительном зимнем туре УПЛ "Металлист 1925" принимал "Александрию".

Первый тайм команды провели в равных составах ив равной борьбе, а вот после перерыва харьковчане остались в меньшинстве, после чего и были разобраны соперником.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

“Металлист 1925” – “Александрия” 0:3

Голы: Скорко 64, Плакса 75, Плакса 83

Удаление: Жичиков 71

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