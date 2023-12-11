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Отомстили за Кубок. Динамо - Оболонь 2:0. Видео голов и обзор матча

Видео
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Видеообзор поединка

Отомстили за Кубок. Динамо - Оболонь 2:0. Видео голов и обзор матча

Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

"Динамо" и "Оболонь" в рамках 17-го тура провели между собой свой последний матч в календарном 2023 году.

Несмотря на раннее удаление у "Оболони", для динамовцев матч выдался непростым. Подопечные Шовковского лишь во втором тайме дожали соперника и смогли склонить чашу весов в свою пользу. О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

"Динамо" - "Оболонь" 2:0

Голы: Бенито 67, Ванат 88 (с пенальти)

Удаления: Вовкун 13, Мороз 84

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Динамо (Киев) Оболонь (Киев)
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