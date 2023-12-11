Отомстили за Кубок. Динамо - Оболонь 2:0. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол
"Динамо" и "Оболонь" в рамках 17-го тура провели между собой свой последний матч в календарном 2023 году.
Несмотря на раннее удаление у "Оболони", для динамовцев матч выдался непростым. Подопечные Шовковского лишь во втором тайме дожали соперника и смогли склонить чашу весов в свою пользу. О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.
Голы: Бенито 67, Ванат 88 (с пенальти)
Удаления: Вовкун 13, Мороз 84
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