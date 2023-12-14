Голевая феерия не в пользу горняков. Порту – Шахтер 5:3. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
Getty Images/Global Images Ukraine
"Шахтер" сыграл свой матч 6-го тура Лиги чемпионов с "Порту".
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"Горнякам" для выхода в плей-офф ЛЧ нужна только победа, однако начал "Шахтер" из рук вон плохо – Галену забил уже на 10-й минуте.
Впрочем, "горняки" отыгрались еще в первом тайме – Зубков после заброса Степаненко вырезал с фланга, и этот пас замкнул Сикан. Линейный поднял флажок, рефери изначально гол не засчитал, однако после консультации с ВАР взятие ворот все-таки оформил – 1:1.
Однако португальцы ушли на перерыв ведя в счете – Галену снова забил, дав на силу низом и в ближний угол, 2:1 к концу первого тайма.
После перерыва голевая феерия продолжалась - "Порту" забил еще три гола, "Шахтер" - два, ну а матч завершился со счетом 5:3. "Порту" идет дальше в Лиге чяемпионов, "горняки" опускаются в Лигу Европы.
Порту – Шахтер 5:3
Голы: Галену (10, 43), Тареми (62), Пепе (76), Консенсайо (76) - Сикан (29), Еустакио (73, аг.), Егиналду (88)
Обзор матча:
Гол Галену:
Гол Сикана:
Второй гол Галену:
Гол Тареми:
Автогол Еустакио:
Гол Пепе:
Гол Консенсайо:
Гол Эгиналду:
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