Голевая феерия не в пользу горняков. Порту – Шахтер 5:3. Видео голов и обзор матча

"Шахтер" сыграл свой матч 6-го тура Лиги чемпионов с "Порту".

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"Горнякам" для выхода в плей-офф ЛЧ нужна только победа, однако начал "Шахтер" из рук вон плохо – Галену забил уже на 10-й минуте.

Впрочем, "горняки" отыгрались еще в первом тайме – Зубков после заброса Степаненко вырезал с фланга, и этот пас замкнул Сикан. Линейный поднял флажок, рефери изначально гол не засчитал, однако после консультации с ВАР взятие ворот все-таки оформил – 1:1.

Однако португальцы ушли на перерыв ведя в счете – Галену снова забил, дав на силу низом и в ближний угол, 2:1 к концу первого тайма.

После перерыва голевая феерия продолжалась - "Порту" забил еще три гола, "Шахтер" - два, ну а матч завершился со счетом 5:3. "Порту" идет дальше в Лиге чяемпионов, "горняки" опускаются в Лигу Европы.

Порту – Шахтер 5:3

Голы: Галену (10, 43), Тареми (62), Пепе (76), Консенсайо (76) - Сикан (29), Еустакио (73, аг.), Егиналду (88)

Обзор матча:

Гол Галену:

Гол Сикана:

Второй гол Галену:

Гол Тареми:

Автогол Еустакио:

Гол Пепе:

Гол Консенсайо:

Гол Эгиналду: