Порту – Шахтер 4:2. Видео голов и обзор матча (обновляется)

"Шахтер" сыграл свой матч 6-го тура Лиги чемпионов с "Порту".

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"Горнякам" для выхода в плей-офф ЛЧ нужна только победа, однако начал "Шахтер" из рук вон плохо – Галену забил уже на 10-й минуте.

Впрочем, "горняки" отыгрались еще в первом тайме – Зубков после заброса Степаненко вырезал с фланга, и этот пас замкнул Сикан. Линейный поднял флажок, рефери изначально гол не засчитал, однако после консультации с ВАР взятие ворот все-таки оформил – 1:1.

Однако португальцы ушли на перерыв ведя в счете – Галену снова забил, дав на силу низом и в ближний угол, 2:1 к концу первого тайма.

После перерыва "горнякам" нужно было забивать, но… Сами пропустили третий. Галену отдал голевой пас, а Тереми на 62-й минуте вколотил на силу в ближнюю девятку.

Порту – Шахтер 4:2

Голы: Галену (10, 43), Тареми (62), Пепе (76) - Сикан (29), Еустакио (73, аг.)

Гол Галену:

Гол Сикана:

Второй гол Галену:

Гол Тареми:

Автогол Еустакио:

​​​​​​​Гол Пепе: