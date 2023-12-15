Так бы раньше. Заря - Брейдаблик 4:0. Видео голов и обзор матча

"Заря" сыграла свой матч 6-го тура Лиги конференций против "Брейдаблика".

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Матч в группе уже ни на что не влиял, возможно поэтому луганчане сыграли от души, забив три гола уже к 18-й минуте. Правда, нужно отметить, что и оборона исландцев сегодня выглядела просто статистами.

После перерыва игра успокоилась, но Горбач все-таки забил 4-й гол на 76-й минуте… 4:0.

"Заря" – "Брейдаблик" 4:0

Голы: Герреро (2), Муминович (10, аг.), Мичин (18), Горбач (76)

Обзор матча:

Гол Герреро:

Автогол Муминовича:

Гол Мичина:

Гол Горбача: