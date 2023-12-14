Заря - Брейдаблик 4:0. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Видеообзор поединка
mbl.is/Breiðablik Kópavogur
"Заря" сыграла свой матч 6-го тура Лиги конференций против "Брейдаблика".
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Матч в группе уже ни на что не влиял, возможно поэтому луганчане сыграли от души, забив три гола уже к 18-й минуте. Правда, нужно отметить, что и оборона исландцев сегодня выглядела просто статистами.
После перерыва игра успокоилась, но Горбач все-таки забил 4-й гол на 76-й минуте… 4:0.
"Заря" – "Брейдаблик" 4:0
Голы: Герреро (2), Муминович (10, аг.), Мичин (18), Горбач (76)
Гол Герреро:
Автогол Муминовича:
Гол Мичина:
Гол Горбача:
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
alex.belogubko (одесса)
14.12.2023 в 22:53
Ответить
0
0
Популярное сейчас
- Новое правительство Польши поддержало эмбарго против украинского зерна
- Ризнык: Когда вратарь пропускает пять мячей, трудно что-то говорить
- В Испании сообщили, кто сыграет на воротах Реала в матче с Вильярреалом
- Последний матч Голодюка? Металлист 1925 – Александрия 0:3. Видео голов и обзор матча
- Красотка дня. Очаровательная вторая половинка героя Александрии в матче с Металлистом 1925. ФОТО
- Красотка дня. Самая сексуальная фанатка МЮ восхищает фанатов яркими фото в Таиланде. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн
Комментарии 1