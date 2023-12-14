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Заря - Брейдаблик 4:0. Видео голов и обзор матча (обновляется)

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Обновлено

Видеообзор поединка

Заря - Брейдаблик 4:0. Видео голов и обзор матча (обновляется)

mbl.is/Breiðablik Kópavogur

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

"Заря" сыграла свой матч 6-го тура Лиги конференций против "Брейдаблика".

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Матч в группе уже ни на что не влиял, возможно поэтому луганчане сыграли от души, забив три гола уже к 18-й минуте. Правда, нужно отметить, что и оборона исландцев сегодня выглядела просто статистами.

После перерыва игра успокоилась, но Горбач все-таки забил 4-й гол на 76-й минуте… 4:0.

"Заря" – "Брейдаблик" 4:0

Голы: Герреро (2), Муминович (10, аг.), Мичин (18), Горбач (76)

Гол Герреро:

Автогол Муминовича:

Гол Мичина:

Гол Горбача:

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Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
14.12.2023 в 22:53
какие же тупые игроки в Заре--это надо смотреть
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
14.12.2023 в 22:53
какие же тупые игроки в Заре--это надо смотреть
Ответить
0
0

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