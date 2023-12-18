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Приключения украинцев в Японии. Ависпа Фукуока - Шахтер 2:2. Видео голов и обзор матча

Видео
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Видеообзор поединка

Приключения украинцев в Японии. Ависпа Фукуока - Шахтер 2:2. Видео голов и обзор матча

shakhtar.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Донецкий "Шахтер" побывал в Японии, где провел благотворительный товарищеский матч против местной команды "Ависпа Фукуока".

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Как и полагается в таком поединке, игра закончилось вничью.

Конечно, в таких поединках футбол далеко не главное, но посмотреть на японцев против "Шахтера" всегда интересно.

"Ависпа Фукуока" (Япония) - "Шахтер" 2:2

Голы: Мия 34, Канамори 37 - Сикан 7, Швед 53

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