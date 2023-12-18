Приключения украинцев в Японии. Ависпа Фукуока - Шахтер 2:2. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
shakhtar.com
Донецкий "Шахтер" побывал в Японии, где провел благотворительный товарищеский матч против местной команды "Ависпа Фукуока".
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Как и полагается в таком поединке, игра закончилось вничью.
Конечно, в таких поединках футбол далеко не главное, но посмотреть на японцев против "Шахтера" всегда интересно.
Голы: Мия 34, Канамори 37 - Сикан 7, Швед 53
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