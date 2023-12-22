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Рай для ТЦК и неуважение к военным. Почему футбол должен быть без зрителей на трибунах?

Видео

Из цикла "записки украинского болельщика"

Рай для ТЦК и неуважение к военным. Почему футбол должен быть без зрителей на трибунах?

скріншот з відео

UA-Футбол
Новина українською

Вы уже слышали, что зрителей хотят вернуть на трибуны? Уже даже разработали порядок допуска и проверки спортивных сооружений. В этом видео разберемся в вопросе "Почему это делать во время войны – максимальная бессмысленность и глупость?". Как оценить возвращение болельщиков на футбол и почему этого пока НЕ стоит делать.

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Комментарии
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Віктор Бокасса (Betwmount)
22.12.2023 в 18:05
Рай для ТЦК це те що здорових бугаїв 20-30 років не мобілізують до війська, і вільно випускають за кордон "годувати сім'ї" у клуби 4х та 5х дивізіонів.
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Комментарии 1
Віктор Бокасса (Betwmount)
22.12.2023 в 18:05
Рай для ТЦК це те що здорових бугаїв 20-30 років не мобілізують до війська, і вільно випускають за кордон "годувати сім'ї" у клуби 4х та 5х дивізіонів.
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