Рай для ТЦК и неуважение к военным. Почему футбол должен быть без зрителей на трибунах?

Вы уже слышали, что зрителей хотят вернуть на трибуны? Уже даже разработали порядок допуска и проверки спортивных сооружений. В этом видео разберемся в вопросе "Почему это делать во время войны – максимальная бессмысленность и глупость?". Как оценить возвращение болельщиков на футбол и почему этого пока НЕ стоит делать.