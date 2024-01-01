Все голы сборной Украины в 2023 году. ВИДЕО
УАФ сделала нарезку всех голов нашей сборной в 2023 году
Фото: Getty Images
УАФ сделала нарезку и опубликовала в соцсетях ролик со всеми голами
В прошлом году сборная Украины провела 9 матчей, в которых забила 13 голов.
Лидер по забитым голам в минувшем году Виктор Цыганков – 3 мяча. По 2 у Михаила Мудрика и Георгия Судакова. Илья Забарный, Ефим Конопля, Александр Зинченко, Андрей Ярмоленко, Александр Караваев и Андрей Ярмоленко забили по 1 голу.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- ГУР МО Украины: В результате удара по Белгороду ликвидирован российский офицер следственного комитета
- Буффон предложил увеличить размер ворот: Сложно забить двухметровому голкиперу издалека
- Зинченко снова против Салаха, Довбик против тех, кто хочет его подписать. Расписание футбола на первое - седьмое января
- Назарий Русин отметился дебютным мячом за Сандерленд в Чемпионшипе
- Сразу же плюс 25 миллионов к цене дома по соседству. Месси купил особняк в Майами и взорвал рынок недвижимости
- Винисиус Жуниор устроил турне по матчам НБА и собрал коллекцию маек звезд баскетбола. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн