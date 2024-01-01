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Все голы сборной Украины в 2023 году. ВИДЕО

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УАФ сделала нарезку всех голов нашей сборной в 2023 году

Все голы сборной Украины в 2023 году. ВИДЕО

Фото: Getty Images

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

УАФ сделала нарезку и опубликовала в соцсетях ролик со всеми голами сборной Украины в 2023 году.

В прошлом году сборная Украины провела 9 матчей, в которых забила 13 голов.

Лидер по забитым голам в минувшем году Виктор Цыганков – 3 мяча. По 2 у Михаила Мудрика и Георгия Судакова. Илья Забарный, Ефим Конопля, Александр Зинченко, Андрей Ярмоленко, Александр Караваев и Андрей Ярмоленко забили по 1 голу.

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