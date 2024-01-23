Испанцы низложены. Полесье - Реал Мурсия 2:1. Видео голов и обзор матча

Во вторник, 23 января, "Полесье" в первом зимнем спарринге встречалось с "Реалом Мурсией", который сейчас играет в третьем испанском дивизионе.

Житомиряне пропустили первыми уже в начале поединка, но сумели одержать волевую победу.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

Контрольный матч, 23 января

"Полесье" - "Реал Мурсия" 2:1

Голы: Кушниренко 49, Кравченко 57 - Вега Даниэль,23