Испанцы низложены. Полесье - Реал Мурсия 2:1. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
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Во вторник, 23 января, "Полесье" в первом зимнем спарринге встречалось с "Реалом Мурсией", который сейчас играет в третьем испанском дивизионе.
Житомиряне пропустили первыми уже в начале поединка, но сумели одержать волевую победу.
О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.
Контрольный матч, 23 января
Голы: Кушниренко 49, Кравченко 57 - Вега Даниэль,23
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