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Испанцы низложены. Полесье - Реал Мурсия 2:1. Видео голов и обзор матча

Видео
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Видеообзор поединка

Испанцы низложены. Полесье - Реал Мурсия 2:1. Видео голов и обзор матча

instagram.com/fcpolissya

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Во вторник, 23 января, "Полесье" в первом зимнем спарринге встречалось с "Реалом Мурсией", который сейчас играет в третьем испанском дивизионе.

Житомиряне пропустили первыми уже в начале поединка, но сумели одержать волевую победу.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

Контрольный матч, 23 января

"Полесье" - "Реал Мурсия" 2:1

Голы: Кушниренко 49, Кравченко 57 - Вега Даниэль,23

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