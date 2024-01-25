Первая зимняя победа пивоваров. Оболонь - Дукаджини 4:1. Видео голов и обзор матча

25 января "Оболонь" провела второй спарринг на учебно-тренировочном сборе в Турции. Соперником киевлян стала ФК "Дукаджини" из Косово.

Киевляне уверенно обыграли соперника, забив по два гола в каждом из таймов, пропустив, при этом, только один гол.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

"Оболонь" - "Дукаджини" 4:1

Голы: Грисьо 38, Вишневский 44, Тарануха 67, Суханов 83 - Шабани 50 (пен.)