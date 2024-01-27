Как Рух боснийцам проигрывал. ВИДЕОобзор матча с Сараево

"Рух" неудачно провел контрольный матч против боснийского "Сараево". Львовяне уступили 0:2. Примечательно, что в пятницу, 26-го января, львовяне провели сразу два спарринга. И оба проиграли. Кроме "Сараево", была еще неудача с "Домжале".

Как развивались события матча с "Сараево" - смотрите в видеообзоре.

"Рух" - "Сараево" 0:2

Голы: Ренан (33), Пенарада (45)