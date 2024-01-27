Как Рух боснийцам проигрывал. ВИДЕОобзор матча с Сараево
Рух - Домжале ⋉ 0:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 26.01.2024 ⋇ Контрольный матч на UA-Футбол
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
"Рух" неудачно провел контрольный матч против боснийского "Сараево". Львовяне уступили 0:2. Примечательно, что в пятницу, 26-го января, львовяне провели сразу два спарринга. И оба проиграли. Кроме "Сараево", была еще неудача с "Домжале".
Как развивались события матча с "Сараево" - смотрите в видеообзоре.
"Рух" - "Сараево" 0:2
Голы: Ренан (33), Пенарада (45)
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Источник:ФК Рух
Опубликовал: Игорь Семйон
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