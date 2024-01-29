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Новая политика Шевченко. Девять пунктов нового президента УАФ. Что задумал Андрей Шевченко?

Видео

Видео из цикла Записки футбольного болельщика

Новая политика Шевченко. Девять пунктов нового президента УАФ. Что задумал Андрей Шевченко?

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

Новый президент Украинской Ассоциации футбола уже известен – Андрей Шевченко довольно ожидаемо возглавил наш футбол. Чего ждать от Шевченко, с кем он будет работать в Ассоциации и чего не хватает в программе развития украинского футбола, которую представил новый глава УАФ?

Обо всем этом рассказываем в новом выпуске видео из цикла Записки футбольного болельщика. Смотрите.

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Андрей Шевченко УАФ
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Источник:
YouTube
Опубликовал: Игорь Семйон
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