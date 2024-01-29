Новая политика Шевченко. Девять пунктов нового президента УАФ. Что задумал Андрей Шевченко?
Видео из цикла Записки футбольного болельщика
Фото Павла Кубанова - УАФ
Новый президент Украинской Ассоциации футбола уже известен – Андрей Шевченко довольно ожидаемо возглавил наш футбол. Чего ждать от Шевченко, с кем он будет работать в Ассоциации и чего не хватает в программе развития украинского футбола, которую представил новый глава УАФ?
Обо всем этом рассказываем в новом выпуске видео из цикла Записки футбольного болельщика. Смотрите.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:YouTube
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- ВСУ уничтожили более 1000 оккупантов за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян
- Очередная победа Жироны, Колос подписал игрока Шахтера, матчи Малиновского и Яремчука. Главные новости за 28 января
- В Серии А побит антирекорд последних 63-ех лет по незабитым пенальти
- Днепр-1 - Штурм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча
- В Валенсии всегда солнечно. Жена Яремчука наслаждается отдыхом возле бассейна. ФОТО
- Покупка Porsche способствует восстановлению. Куртуа похвастался роскошной обновкой. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн