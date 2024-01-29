Новая политика Шевченко. Девять пунктов нового президента УАФ. Что задумал Андрей Шевченко?

Новый президент Украинской Ассоциации футбола уже известен – Андрей Шевченко довольно ожидаемо возглавил наш футбол. Чего ждать от Шевченко, с кем он будет работать в Ассоциации и чего не хватает в программе развития украинского футбола, которую представил новый глава УАФ?

Обо всем этом рассказываем в новом выпуске видео из цикла Записки футбольного болельщика. Смотрите.