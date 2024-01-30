Первая победа на сборах. Динамо - Пахтакор 5:1. Видео голов и обзор матча

30 января "Динамо" провело свой третий спарринг на сборах в Турции. После двух поражений киевляне наконец-то добыли победу, уверенно обыграв постоянного узбекского чемпиона "Пахтокор", который сейчас тренирует Максим Шацких.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

"Динамо" - "Пахтакор" (Ташкент, Узбекистан) 5:1

Голы: Ванат (13, пен., 36), Бенито (44), Царенко (47), Бражко (84) – Умер (42)