С незабитым пенальти и удалением. Полесье - Кальмар 0:1. Видео гола и обзор матча

"Полесье" провело свой очередной спарринг на зимнем учебно-тренировочном сборе в Испании. 2 февраля украинская команда сыграла с шведским "Кальмаром".

В отчётном поединке команда Калитвинцева не реализовала пенальти, доигралась до удаления Танковского, ив итоге, проиграла со счетом 0:1.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

"Полесье" - "Кальмар" 0:1

Гол: 11

На 79-й минуте Грицук не реализовал пенальти.

Удаление: Танковский (90+3)