С незабитым пенальти и удалением. Полесье - Кальмар 0:1. Видео гола и обзор матча
Видеообзор поединка
Фото: ФК Полісся
"Полесье" провело свой очередной спарринг на зимнем учебно-тренировочном сборе в Испании. 2 февраля украинская команда сыграла с шведским "Кальмаром".
В отчётном поединке команда Калитвинцева не реализовала пенальти, доигралась до удаления Танковского, ив итоге, проиграла со счетом 0:1.
О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.
Гол: 11
На 79-й минуте Грицук не реализовал пенальти.
Удаление: Танковский (90+3)
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