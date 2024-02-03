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С незабитым пенальти и удалением. Полесье - Кальмар 0:1. Видео гола и обзор матча

Видео
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Видеообзор поединка

С незабитым пенальти и удалением. Полесье - Кальмар 0:1. Видео гола и обзор матча

Фото: ФК Полісся

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

"Полесье" провело свой очередной спарринг на зимнем учебно-тренировочном сборе в Испании. 2 февраля украинская команда сыграла с шведским "Кальмаром".

В отчётном поединке команда Калитвинцева не реализовала пенальти, доигралась до удаления Танковского, ив итоге, проиграла со счетом 0:1.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

"Полесье" - "Кальмар" 0:1

Гол: 11

На 79-й минуте Грицук не реализовал пенальти.

Удаление: Танковский (90+3)

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Полесье (Житомир) Кальмар
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