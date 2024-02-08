С голом Супряги. Динамо - Лиепая 5:2. Видео голов и обзор матча

"Динамо" провело свой пятый по счету спарринг на зимних сборах в Турции. Сегодня, 8 января, соперниками киевлян была латвийская "Лиепая".

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Киевляне выглядели лучше соперника, были интересны в атаке, но при этом – не безгрешны в обороне.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

"Динамо" - "Лиепая" 5:2

Голы: Царенко (8), Дячук (22), Супряга (34), Караваев (48), Ванат (66) — Файе (18), Силагадзе (44)