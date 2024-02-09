Активность с обеих сторон. Динамо - Шкендия 1:1. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
fcdynamo.com
9 февраля "Динамо" сыграло свой очередной спарринг на турецких сборах. Соперником киевлян был одним из грандов футбола Северной Македонии – "Шкендия".
Матч получился довольно интересный, с обилием моментов и закончился вничью 1:1.
О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.
Голы: Ванат (60) — Шала (26)
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