Завершили сбор на мажорной ноте. Днепр-1 - Рига 2:1. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
scdnipro1.com.ua
В пятницу, 16 февраля "Днепр-1" провел заключительный матч на учебно-тренировочном сборе в Турции.
Подопечные Юрия Максимова обыграли действующего чемпиона Латвии - рижский клуб РФШ - 2:1.
О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.
Голы: Филиппов, 27, Горбунов, 76 - Лемаич, 67.
Удаление: Сарапий, 89 (вторая желтая карточка).
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