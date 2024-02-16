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Завершили сбор на мажорной ноте. Днепр-1 - Рига 2:1. Видео голов и обзор матча

Видео
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Видеообзор поединка

Завершили сбор на мажорной ноте. Днепр-1 - Рига 2:1. Видео голов и обзор матча

scdnipro1.com.ua

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В пятницу, 16 февраля "Днепр-1" провел заключительный матч на учебно-тренировочном сборе в Турции.

Подопечные Юрия Максимова обыграли действующего чемпиона Латвии - рижский клуб РФШ - 2:1.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

"Днепр-1" - РФШ Рига 2:1

Голы: Филиппов, 27, Горбунов, 76 - Лемаич, 67.

Удаление: Сарапий, 89 (вторая желтая карточка).

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