Гола Супряги не хватило для победы. Динамо - Петрокуб 1:1. Видео голов и обзор матча

Киевское "Динамо" провело свой предпоследний матч на турецких сборах. 16 февраля киевляне сыграли с "Петрокубом" из Молдовы.

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Поединок закончился вничью 1:1, а единственный гол "Динамо" забил Владислав Супряга.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

"Динамо" - "Петрокуб" (Хынчешты, Молдова) 1:1

Голы: Супряга (30) - Платика (2)