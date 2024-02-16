Гола Супряги не хватило для победы. Динамо - Петрокуб 1:1. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
fcdynamo.com
Киевское "Динамо" провело свой предпоследний матч на турецких сборах. 16 февраля киевляне сыграли с "Петрокубом" из Молдовы.
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Поединок закончился вничью 1:1, а единственный гол "Динамо" забил Владислав Супряга.
О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.
Голы: Супряга (30) - Платика (2)
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