Новички отрекомендовались. Заря - Ворскла 1:0. Видео гола и обзор матча

В матче 18-го тура УПЛ "Заря" в Житомире принимала "Ворсклу".

Команды создали не так уж и много моментов, один из которых луганчане реализовали, причем забил хорватский новичок команды Башич.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

"Заря" (Луганск) – "Ворскла" (Полтава) 1:0

Голы: Башич (37)

Удаление: Крупский (69, грубая игра)