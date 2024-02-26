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Новички отрекомендовались. Заря - Ворскла 1:0. Видео гола и обзор матча

Видео

Видеообзор поединка

Новички отрекомендовались. Заря - Ворскла 1:0. Видео гола и обзор матча

zarya-lugansk.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В матче 18-го тура УПЛ "Заря" в Житомире принимала "Ворсклу".

Команды создали не так уж и много моментов, один из которых луганчане реализовали, причем забил хорватский новичок команды Башич.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

"Заря" (Луганск) – "Ворскла" (Полтава) 1:0

Голы: Башич (37)

Удаление: Крупский (69, грубая игра)

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