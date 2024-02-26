Новички отрекомендовались. Заря - Ворскла 1:0. Видео гола и обзор матча
Видеообзор поединка
zarya-lugansk.com
В матче 18-го тура УПЛ "Заря" в Житомире принимала "Ворсклу".
Команды создали не так уж и много моментов, один из которых луганчане реализовали, причем забил хорватский новичок команды Башич.
О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.
Голы: Башич (37)
Удаление: Крупский (69, грубая игра)
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