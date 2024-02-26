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Первая весенняя сенсация. Александрия - Шахтер 0:0. Видеообзор матча

Видео
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Видеообзор поединка

Первая весенняя сенсация. Александрия - Шахтер 0:0. Видеообзор матча

shakhtar.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В матче 18-го тура УПЛ "Александрия" принимала "Шахтер".

Несмотря на преимущество "горняков", "Шахтер" не смог забить, да и в целом не очень уверенно смотрелся в атаке.

Как итог, нулевая, но довольно интересная ничья.

"Александрия" - "Шахтер" 0:0

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