Очень странные дела. Оболонь - Черноморец 1:1. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
fc.obolon.ua
В 18-м туре УПЛ "Оболонь" принимала "Черноморец", и после зимней паузы именно гости выглядели потенциальными фаворитами.
Однако игра сложилась несколько по-другому. "Оболонь" владела инициативу и нанесла 20 ударов по воротам соперника. Тем не менее, игра завершилась вничью.
О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.
Голы: Краснопир 74 - Шторгин 84
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Ужасный Шахтер и мертвый Черноморец. Все результаты, таблица, лучшие бомбардиры и ассистенты УПЛ
- Александрия – Шахтер. АУДИО онлайн трансляция матча 18-го тура чемпионата Украины
- Александрия – Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- УПЛ. Металлист 1925 - Динамо 2:4. Видео голов и обзор матча
- Красотка дня. Эффектная вторая половинка товарища Зинченко по линии обороны Арсенала. ФОТО
- Милевский кардинально сменил имидж. Теперь Артем с короткой стрижкой. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн