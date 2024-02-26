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Очень странные дела. Оболонь - Черноморец 1:1. Видео голов и обзор матча

Видео

Видеообзор поединка

Очень странные дела. Оболонь - Черноморец 1:1. Видео голов и обзор матча

fc.obolon.ua

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В 18-м туре УПЛ "Оболонь" принимала "Черноморец", и после зимней паузы именно гости выглядели потенциальными фаворитами.

Однако игра сложилась несколько по-другому. "Оболонь" владела инициативу и нанесла 20 ударов по воротам соперника. Тем не менее, игра завершилась вничью.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

"Оболонь" - "Черноморец" 1:1

Голы: Краснопир 74 - Шторгин 84

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