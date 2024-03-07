Уверенная победа луганчан. Заря - Минай 2:0. Видео голов и обзор матча

20-й тур УПЛ стартовал матчем, в котором "Заря" принимала "Минай".

Несмотря на уверенную игру закарпатцев в двух предыдущих турах, сегодня "Заря" была явно сильнее и закономерно победила со счетом 2:0.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

"Заря" (Луганск) - "Минай" (Ужгород) 2:0

Голы: Антюх (18), Бугай (74)