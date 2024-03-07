Уверенная победа луганчан. Заря - Минай 2:0. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
Аліна Єрофеєва/UA-Футбол
20-й тур УПЛ стартовал матчем, в котором "Заря" принимала "Минай".
Несмотря на уверенную игру закарпатцев в двух предыдущих турах, сегодня "Заря" была явно сильнее и закономерно победила со счетом 2:0.
О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.
Голы: Антюх (18), Бугай (74)
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