В Днепре тревожно. Днепр-1 - Рух 0:1. Видео гола и обзор матча

В рамках 20-го тура УПЛ "Днепр-1" принимал "Рух". Гости забили уже на 6-й минуте и затем больше оборонялись.

Второй тайм трижды прерывался на тревоги, и в этих отрезках хозяева так и не сумели забить хотя бы один гол.

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О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

"Днепр-1" - "Рух" 0:1

Голы: Сарапий (6, автогол)