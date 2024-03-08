В Днепре тревожно. Днепр-1 - Рух 0:1. Видео гола и обзор матча
Видеообзор матча
scdnipro1.com.ua
В рамках 20-го тура УПЛ "Днепр-1" принимал "Рух". Гости забили уже на 6-й минуте и затем больше оборонялись.
Второй тайм трижды прерывался на тревоги, и в этих отрезках хозяева так и не сумели забить хотя бы один гол.
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О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.
Голы: Сарапий (6, автогол)
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