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Со скрипом и голами с пенальти. Металлист 1925 - ЛНЗ 1:1. Видео голов и обзор матча

Видео

Видеообзор поединка

Со скрипом и голами с пенальти. Металлист 1925 - ЛНЗ 1:1. Видео голов и обзор матча

Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В матче 20-го тура УПЛ "Металлист 1925" принимал ЛНЗ.

Идей командам на поле не хватало, но по голу с пенальти забить удалось, и это первое очко Виктора Скрипника во главе харьковской команды.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

"Металлист 1925" - ЛНЗ 1:1

Голы: Юрченко (пен.) 86 - Рыбалка (пен.) 76

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