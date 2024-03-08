Со скрипом и голами с пенальти. Металлист 1925 - ЛНЗ 1:1. Видео голов и обзор матча

В матче 20-го тура УПЛ "Металлист 1925" принимал ЛНЗ.

Идей командам на поле не хватало, но по голу с пенальти забить удалось, и это первое очко Виктора Скрипника во главе харьковской команды.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

"Металлист 1925" - ЛНЗ 1:1

Голы: Юрченко (пен.) 86 - Рыбалка (пен.) 76