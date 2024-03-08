Со скрипом и голами с пенальти. Металлист 1925 - ЛНЗ 1:1. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол
В матче 20-го тура УПЛ "Металлист 1925" принимал ЛНЗ.
Идей командам на поле не хватало, но по голу с пенальти забить удалось, и это первое очко Виктора Скрипника во главе харьковской команды.
О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.
Голы: Юрченко (пен.) 86 - Рыбалка (пен.) 76
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