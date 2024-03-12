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Легкая снежная победа фаворита. Динамо - Заря 2:0. Видео голов и обзор матча

Видео
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Видеообзор поединка

Легкая снежная победа фаворита. Динамо - Заря 2:0. Видео голов и обзор матча

Аліна Єрофеєва/UA-Футбол

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В матче 21-го тура УПЛ "Динамо" в Киеве на заснеженном поле принимало обескровленную "Зарю".

У лаганчан не вышли на игру многие игроки основы, вероятно, из-за скандала с долгами клуба по зарплате.

В итоге, пусть и на тяжелом поле, "Динамо" без особых проблем разобрало соперника – 2:0. О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

"Динамо" (Киев) - "Заря" (Луганск) 2:0

Голы: Ванат (30), Попов (85)

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Заря (Луганск) Динамо (Киев)
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