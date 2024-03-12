Легкая снежная победа фаворита. Динамо - Заря 2:0. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
Аліна Єрофеєва/UA-Футбол
В матче 21-го тура УПЛ "Динамо" в Киеве на заснеженном поле принимало обескровленную "Зарю".
У лаганчан не вышли на игру многие игроки основы, вероятно, из-за скандала с долгами клуба по зарплате.
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В итоге, пусть и на тяжелом поле, "Динамо" без особых проблем разобрало соперника – 2:0. О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.
Голы: Ванат (30), Попов (85)
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