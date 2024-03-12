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Чемпион не оставил шансов аутсайдеру. Шахтер – Минай 2:0. Видео голов и обзор матча

Видео
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Видеообзор поединка

Чемпион не оставил шансов аутсайдеру. Шахтер – Минай 2:0. Видео голов и обзор матча

shakhtar.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В рамках 21-го тура УПЛ "Шахтер" во Львове принимал "Минай".

Лидер не имел особых проблем в матче с аутсайдером – "горняки" забили два года до перерыва и довели дело до победы.

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О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

"Шахтер" – "Минай" 2:0

Голы: Судаков 24 (пен.), Сикан 30

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