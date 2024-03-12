Чемпион не оставил шансов аутсайдеру. Шахтер – Минай 2:0. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
shakhtar.com
В рамках 21-го тура УПЛ "Шахтер" во Львове принимал "Минай".
Лидер не имел особых проблем в матче с аутсайдером – "горняки" забили два года до перерыва и довели дело до победы.
- Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football
О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.
Голы: Судаков 24 (пен.), Сикан 30
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- УПЛ. Динамо – Заря 2:0. Проблемы соперника не волнуют киевлян
- Динамо – Заря. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- В ГУР отреагировали на действия РДК и Свободы России: Действуют как самостоятельные подразделения у себя дома
- Дубль Кевина и Траоре. Шахтер - Колос 3:2. Видео голов и обзор матча
- "Гольф – это моя любовь, симпатия, восхищение". Как Андрей Шевченко покорял новый спортивный мир
- Пока Криш работает. Джорджина Родригес с детьми Роналду посетила Диснейленд в Париже. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн