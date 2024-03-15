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Ротань-стайл победил. Александрия - Ворскла 1:0. Видео голов и обзор матча

Видео

Видеообзор матча

Ротань-стайл победил. Александрия - Ворскла 1:0. Видео голов и обзор матча

fco.com.ua

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

21 тур УПЛ продолжился матчем пятницы, в котором "Александрия" принимала "Ворсклу".

Игра получилось тяжеловатой для нейтрального зрителя, но все-таки хозяева забили единственный гол со стандарта.

О том, как проходила игра, смотрите в нашем видеообзоре.

"Александрия" - "Ворскла" 1:0

Гол: Ковалец 68

Удаление: Хрипчук 90

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