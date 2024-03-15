Ротань-стайл победил. Александрия - Ворскла 1:0. Видео голов и обзор матча
Видеообзор матча
fco.com.ua
21 тур УПЛ продолжился матчем пятницы, в котором "Александрия" принимала "Ворсклу".
Игра получилось тяжеловатой для нейтрального зрителя, но все-таки хозяева забили единственный гол со стандарта.
О том, как проходила игра, смотрите в нашем видеообзоре.
Гол: Ковалец 68
Удаление: Хрипчук 90
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