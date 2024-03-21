Босния и Герцеговина – Украина 1:2. Видео голов и обзор матча. Обновляется
Видеообзор поединка
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Сборная Украины сыграла стыковой полуфинальный поединок за право участия в финальной части чемпионата Европы – в Зенице с Боснией и Герцеговиной.
Первый тайм при пресной игре закончился вничью 0:0, а после перерыва хозяева вышли вперед.
После углового, выноса, пошла атака вторым темпом, Дедич пробил, рикошет от Матвиенко и мяч в воротах. 0:1
Босния и Герцеговина – Украина 1:2
Гол: Матвиенко (57, аг.) - Яремчук (85), Довбик (88)
Автогол Матвиенко:
Гол Яремчука:
Гол Довбика:
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Djarik87 (Київська область)
21.03.2024 в 23:49
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