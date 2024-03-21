Босния и Герцеговина – Украина 1:2. Видео голов и обзор матча. Обновляется

Сборная Украины сыграла стыковой полуфинальный поединок за право участия в финальной части чемпионата Европы – в Зенице с Боснией и Герцеговиной.

Первый тайм при пресной игре закончился вничью 0:0, а после перерыва хозяева вышли вперед.

После углового, выноса, пошла атака вторым темпом, Дедич пробил, рикошет от Матвиенко и мяч в воротах. 0:1

Босния и Герцеговина – Украина 1:2

Гол: Матвиенко (57, аг.) - Яремчук (85), Довбик (88)

Автогол Матвиенко:

Гол Яремчука:

Гол Довбика: