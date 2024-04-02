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Олег Федор: Эта победа в несколько раз слаще, это реванш за поражение в первом круге

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Комментарий футболиста

Олег Федор: Эта победа в несколько раз слаще, это реванш за поражение в первом круге

Фото: Рух

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Полузащитник "Руха" Олег Федор рассказал о реакции команды на реванш над "ЛНЗ" в матче 22-го тура УПЛ - 1:0.

"У нашей команды чрезвычайные эмоции после этой победы. Она в несколько раз слаще из-за того, что вы взяли реванш за поражение в первом круге, поэтому мы очень счастливы.

На самом деле не имел такой практики, играть центрального форварда. Мне было интересно получить новый опыт, и мне кажется, что мы со временем приспособимся к этой схеме и будем лучше играть с ней.

Бар немного вывел меня на эмоции. Мне показалось, что он очень грубо сыграл на нашем капитане Денисе Пидгурском и как-то на эмоциях получилось.

Я увидел свободную зону и возможность вбегать. Ростислав Лях увидел мое открывание, наградил меня передачей и там все как-то случилось само собой. Он забежал за меня, я отдал ему пас внутрь и почувствовал удар по ноге и упал.

То, что мы давно не побеждали давило на команду, и это дало такой выплеск эмоций и это также делает нас счастливее. Мы рады, что одержали эту победу на домашней арене и подарили радость болельщикам", - сказал Федор.

Напомним, что в нынешнем сезоне воспитанник львовского "Руха" Олег Федор сыграл 8 матчей и отдал 1 ассист.

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Источник:
УПЛ ТВ
Опубликовал: Андрей Мартыник
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