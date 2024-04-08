В лучших традициях АПЛ. Минай - Полесье 3:2. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
instagram.com/fcpolissya
В матче 23-го тура УПЛ "Минай" принимал "Полесье". Поединок получился с невероятной интригой.
Гости начали очень уверенно и повели в счете 0:3. Игра казалась сделанной, но "Минай" вернулся и смог отыграть два гола. "Полесье" доигрывало в меньшинстве из-за травмы Будковского и отсутствия замен, "Минай" наседал, но ничью так и не спас.
О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.
Голы: Устименко 65, Устименко 87 - Луифер 9, Луифер 23, Мустафаев 59
По теме
Оцените этот материал:
Источник:УПЛ ТБ
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лекарь (село Дарниця)
08.04.2024 в 19:00
Ответить
0
0
Популярное сейчас
- "Отсидеться никому не удастся". Командующий Сухопутными войсками обратился к украинцам
- "Это мародерство". Игроков Кривбасса пытались переманить в другую команду сразу после трагедии в Днепре
- Милевский назвал клуб, за который никогда не будет болеть
- Красиво и мастерски. Бондаренко оформляет быстрый дубль в ворота Руха
- Берег Днепра, красивая природа и сосиски: как Анна Реброва нафантазировала себе мужа
- My love. Как Анастасия Лунина болела за мужа на Сантьяго Бернабеу. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн
Комментарии 1