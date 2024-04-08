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В лучших традициях АПЛ. Минай - Полесье 3:2. Видео голов и обзор матча

Видео
Обновлено

Видеообзор поединка

В лучших традициях АПЛ. Минай - Полесье 3:2. Видео голов и обзор матча

instagram.com/fcpolissya

Новина українською

В матче 23-го тура УПЛ "Минай" принимал "Полесье". Поединок получился с невероятной интригой.

Гости начали очень уверенно и повели в счете 0:3. Игра казалась сделанной, но "Минай" вернулся и смог отыграть два гола. "Полесье" доигрывало в меньшинстве из-за травмы Будковского и отсутствия замен, "Минай" наседал, но ничью так и не спас.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

"Минай" - "Полесье" 2:3

Голы: Устименко 65, Устименко 87 - Луифер 9, Луифер 23, Мустафаев 59

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Лекарь (село Дарниця)
08.04.2024 в 19:00
То який рахунок, мати вашу??? 2:3 чи 3:2?? Чи для вас немає різниці?
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Комментарии 1
Лекарь (село Дарниця)
08.04.2024 в 19:00
То який рахунок, мати вашу??? 2:3 чи 3:2?? Чи для вас немає різниці?
Ответить
0
0

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