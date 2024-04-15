  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Хозяева были чуть лучше. ЛНЗ - Верес 1:0. Видео гола и обзор матча
В тренде

Хозяева были чуть лучше. ЛНЗ - Верес 1:0. Видео гола и обзор матча

Видео
Обновлено

Видеообзор поединка

Хозяева были чуть лучше. ЛНЗ - Верес 1:0. Видео гола и обзор матча

nkveres.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В матче 24-го тура УПЛ ЛНЗ принимал "Верес".

Матч получился упорным, нос некоторым преимуществом хозяев, которые все-таки реализовали свой шанс, добыв минимальную победу.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

ЛНЗ - "Верес" 1:0

Голы: Хобленко (49)

По теме
yellow-arrow
УПЛ. Заря - Черноморец 1:0. Видео гола и обзор матча
yellow-arrow
УПЛ. Ворскла - Шахтер 0:1. Видео гола и обзор матча
yellow-arrow
Ворскла - Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Верес (Ровно) ЛНЗ (Черкассы)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости