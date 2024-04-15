Хозяева были чуть лучше. ЛНЗ - Верес 1:0. Видео гола и обзор матча
Видеообзор поединка
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В матче 24-го тура УПЛ ЛНЗ принимал "Верес".
Матч получился упорным, нос некоторым преимуществом хозяев, которые все-таки реализовали свой шанс, добыв минимальную победу.
О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.
Голы: Хобленко (49)
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