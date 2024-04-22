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Сохраняя интригу. Минай - Рух 1:1. Видео голов и обзор матча

Видео

Видеообзор поединка

Сохраняя интригу. Минай - Рух 1:1. Видео голов и обзор матча

fcrukh.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В 25-м туре УПЛ «Минай» принимал «Рух» и поединок получился интригующим.

«Рух» владел инициативой, но долго не мог забить, в то время как закарпатцы после перерыва открыли счет.

Гости счет сравняли и пытались вырвать победу, но так и не дожали хозяев.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

"Минай" - "Рух" 1:1

Голы: Петько (68) - Квасница (77)

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