Сохраняя интригу. Минай - Рух 1:1. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
fcrukh.com
В 25-м туре УПЛ «Минай» принимал «Рух» и поединок получился интригующим.
«Рух» владел инициативой, но долго не мог забить, в то время как закарпатцы после перерыва открыли счет.
Гости счет сравняли и пытались вырвать победу, но так и не дожали хозяев.
О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.
Голы: Петько (68) - Квасница (77)
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