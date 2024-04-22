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Никто не хотел вылетать. Металлист 1925 - Оболонь 1:1. Видео голов и обзор матча

Видео

Видеообзор поединка

Никто не хотел вылетать. Металлист 1925 - Оболонь 1:1. Видео голов и обзор матча

Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В матче 25-го тура УПЛ "Металлист 1925" принимал "Оболонь". Обе команды борются за выживание, поэтому матч получился упорным. "Пивовары" забили быстрый гол, но "цифровые" после перерыва сумели отыграться.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

"Металлист 1925" - "Оболонь" 1:1

Голы: Сидоров 65 - Черненко 9

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