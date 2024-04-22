Никто не хотел вылетать. Металлист 1925 - Оболонь 1:1. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
В матче 25-го тура УПЛ "Металлист 1925" принимал "Оболонь". Обе команды борются за выживание, поэтому матч получился упорным. "Пивовары" забили быстрый гол, но "цифровые" после перерыва сумели отыграться.
О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.
Голы: Сидоров 65 - Черненко 9
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