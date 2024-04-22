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Нервная победа чемпиона. Шахтер – Заря 2:1. Видео голов и обзор матча

Видео
Обновлено

Видеообзор поединка

Нервная победа чемпиона. Шахтер – Заря 2:1. Видео голов и обзор матча

shakhtar.com

Новина українською

В 25-м туре УПЛ "Шахтер" принимал "Зарю". Луганчане навязали борьбу чемпиону и открыл счет в начале первого тайма.

"Горнякам" пришлось включаться на полную, и в концовке "Шахтер" все-таки додавил соперника, забив два похожих гола. О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

"Шахтер" – "Заря" 2:1

Голы: Эгиналду 72, Сикан 87 - Антюх 50

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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scorpius (Ck)
22.04.2024 в 21:20
Пересмотрел видос и словил себя на мысли, что Шахтеру нереально повезло в эпизоде с пропущенным голом - если бы мяч не отрикошетил от руки Бондаря в ворота, то это удаленеие и пенальти - т.е. вероятный гол, но ШД пытался бы вскрыть автобус вдесятером и вполне мог нарваться на еще одну результативную контру.
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Комментарии 1
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scorpius (Ck)
22.04.2024 в 21:20
Пересмотрел видос и словил себя на мысли, что Шахтеру нереально повезло в эпизоде с пропущенным голом - если бы мяч не отрикошетил от руки Бондаря в ворота, то это удаленеие и пенальти - т.е. вероятный гол, но ШД пытался бы вскрыть автобус вдесятером и вполне мог нарваться на еще одну результативную контру.
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