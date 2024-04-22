Нервная победа чемпиона. Шахтер – Заря 2:1. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
shakhtar.com
В 25-м туре УПЛ "Шахтер" принимал "Зарю". Луганчане навязали борьбу чемпиону и открыл счет в начале первого тайма.
"Горнякам" пришлось включаться на полную, и в концовке "Шахтер" все-таки додавил соперника, забив два похожих гола. О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.
Голы: Эгиналду 72, Сикан 87 - Антюх 50
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scorpius (Ck)
22.04.2024 в 21:20
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