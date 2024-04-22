Нервная победа чемпиона. Шахтер – Заря 2:1. Видео голов и обзор матча

Пересмотрел видос и словил себя на мысли, что Шахтеру нереально повезло в эпизоде с пропущенным голом - если бы мяч не отрикошетил от руки Бондаря в ворота, то это удаленеие и пенальти - т.е. вероятный гол, но ШД пытался бы вскрыть автобус вдесятером и вполне мог нарваться на еще одну результативную контру.