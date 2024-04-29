Хозяевам больше нужно. Полесье - Ворскла 1:0. Видео гола и обзор матча

26-й тур УПЛ завершился матчем понедельника, в котором "Полесье" принимало "Ворсклу".

Хозяева больше хотели и старались и все-таки забили свой гол в концовке матча.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

"Полесье" - "Ворскла" 1:0

Гол: Назаренко 80