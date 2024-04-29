Хозяевам больше нужно. Полесье - Ворскла 1:0. Видео гола и обзор матча
Видеообзор поединка
polissyafc.com
26-й тур УПЛ завершился матчем понедельника, в котором "Полесье" принимало "Ворсклу".
Хозяева больше хотели и старались и все-таки забили свой гол в концовке матча.
О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.
Гол: Назаренко 80
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