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Обязательная программа выполнена. Динамо - Верес 3:0. Видео голов и обзор матча

Видео
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Видеообзор поединка

Обязательная программа выполнена. Динамо - Верес 3:0. Видео голов и обзор матча

Фото - Аліна Єрофеєва / UA-Футбол

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

"Динамо" и "Верес" сыграли свой перенесенный матч 5-го тура УПЛ.

Киевляне начинали тяжело и забили первый гол лишь в конце первого тайма. Впрочем, ближе к концу матча гости устали и развалились, а киевляне добавили еще два гола.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

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"Динамо" - "Верес" 3:0

Голы: Ярмоленко 41, Пономаренко 81, Шепелев 85.

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