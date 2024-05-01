Обязательная программа выполнена. Динамо - Верес 3:0. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
Фото - Аліна Єрофеєва / UA-Футбол
"Динамо" и "Верес" сыграли свой перенесенный матч 5-го тура УПЛ.
Киевляне начинали тяжело и забили первый гол лишь в конце первого тайма. Впрочем, ближе к концу матча гости устали и развалились, а киевляне добавили еще два гола.
О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Голы: Ярмоленко 41, Пономаренко 81, Шепелев 85.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Состоялась жеребьевка плей-офф за право участия в УПЛ в сезоне-2024/25
- Противостояния Лунина с конкурентом в Реале не будет. Куртуа не поедет с Бельгией на Евро-2024
- Лунин отреагировал на ничью Реала с Баварией
- Колос - Александрия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Бывшая звезда Бундеслиги и сборной Германии шокировала фанатов лишним весом. ФОТО
- Легендарный Ромарио шокировал фанатов возвращением на футбольное поле в возрасте 58 лет. ВИДЕО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн