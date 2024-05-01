Обязательная программа выполнена. Динамо - Верес 3:0. Видео голов и обзор матча

"Динамо" и "Верес" сыграли свой перенесенный матч 5-го тура УПЛ.

Киевляне начинали тяжело и забили первый гол лишь в конце первого тайма. Впрочем, ближе к концу матча гости устали и развалились, а киевляне добавили еще два гола.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

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"Динамо" - "Верес" 3:0

Голы: Ярмоленко 41, Пономаренко 81, Шепелев 85.