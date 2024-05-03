Прямым ударом с углового. Шикарный гол юного таланта Металлиста в Первой лиге. ВИДЕО
Кирилл Дигтярь закрутил сухой лист
fcmetalist.com.ua
3 мая в календарном матче Первой лиги "Металлист" играл с "Металлургом".
Харьковчане без особых проблем разобрались с кризисными запорожцами,
Особенно красивым стал первый гол от 16-летнего таланта харьковчан Кирилла Дигтяря – с углового, "сухим листом" - и прямо в ворота.
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