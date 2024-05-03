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Прямым ударом с углового. Шикарный гол юного таланта Металлиста в Первой лиге. ВИДЕО

Видео
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Кирилл Дигтярь закрутил сухой лист

Прямым ударом с углового. Шикарный гол юного таланта Металлиста в Первой лиге. ВИДЕО

fcmetalist.com.ua

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

3 мая в календарном матче Первой лиги "Металлист" играл с "Металлургом".

Харьковчане без особых проблем разобрались с кризисными запорожцами, забив 3 сухих гола (3:0).

Особенно красивым стал первый гол от 16-летнего таланта харьковчан Кирилла Дигтяря – с углового, "сухим листом" - и прямо в ворота.

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