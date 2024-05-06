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Один гол и четыре часа игры. Днепр-1 - Кривбасс 1:0. Видео гола и обзор матча

Видео
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Видеообор матча

Один гол и четыре часа игры. Днепр-1 - Кривбасс 1:0. Видео гола и обзор матча

scdnipro1.com.ua

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В 27-м туре УПЛ "Днепр-1" принимал "Кривбасс".

Матч в Днепре из-за тревог длился почти 4 часа и закончился минимальной победой хозяев.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

"Днепр-1" - "Кривбасс" 1:0

Голы: Гаджиев (57)

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