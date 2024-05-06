Один гол и четыре часа игры. Днепр-1 - Кривбасс 1:0. Видео гола и обзор матча
Видеообор матча
scdnipro1.com.ua
В 27-м туре УПЛ "Днепр-1" принимал "Кривбасс".
Матч в Днепре из-за тревог длился почти 4 часа и закончился минимальной победой хозяев.
О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.
Голы: Гаджиев (57)
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