Битва аутсайдеров и очередной судейский скандал. Верес - Минай 3:1. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
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Матч 27-го утра УПЛ, в котором "Верес" принимал "Минай" завершился победой хозяев и очередным судейским скандалом – представители закарпатской команды очень недовольны назначенным пенальти арбитра Игоря Пасхала.
О том, как проходил матч, смотрите в нашем видеообзоре.
Голы: Яго Сикейра 30, Дахновский 62, Шастал 87 - Ременяк 5
Нереализованный пенальти: Шастал 86
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