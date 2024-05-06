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Битва аутсайдеров и очередной судейский скандал. Верес - Минай 3:1. Видео голов и обзор матча

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Видеообзор поединка

Битва аутсайдеров и очередной судейский скандал. Верес - Минай 3:1. Видео голов и обзор матча

instagram.com/veres.club

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Матч 27-го утра УПЛ, в котором "Верес" принимал "Минай" завершился победой хозяев и очередным судейским скандалом – представители закарпатской команды очень недовольны назначенным пенальти арбитра Игоря Пасхала.

О том, как проходил матч, смотрите в нашем видеообзоре.

"Верес" - "Минай" 3:1

Голы: Яго Сикейра 30, Дахновский 62, Шастал 87 - Ременяк 5

Нереализованный пенальти: Шастал 86

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