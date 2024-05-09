Герреро снова на коне. Колос - Заря 0:1. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
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В перенесенном матче 15-го тура УПЛ "Колос" принимал "Зарю".
Итог матча решил гол Эдуардо Герреро в середине первого тайма, отыграть который "Колос" не смог, хоть и пытался.
О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.
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Гол: Герреро (23)
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