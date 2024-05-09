  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Герреро снова на коне. Колос - Заря 0:1. Видео голов и обзор матча
В тренде

Герреро снова на коне. Колос - Заря 0:1. Видео голов и обзор матча

Видео
Обновлено

Видеообзор поединка

Герреро снова на коне. Колос - Заря 0:1. Видео голов и обзор матча

instagram.com/fckoloskovalivka

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В перенесенном матче 15-го тура УПЛ "Колос" принимал "Зарю".

Итог матча решил гол Эдуардо Герреро в середине первого тайма, отыграть который "Колос" не смог, хоть и пытался.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

"Колос" - "Заря" 0:1

Гол: Герреро (23)

По теме
yellow-arrow
Битва аутсайдеров и очередной судейский скандал. Верес - Минай 3:1. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Один гол и четыре часа игры. Днепр-1 - Кривбасс 1:0. Видео гола и обзор матча
yellow-arrow
Капитаны Шахтера и Черноморца побились яйцами, разыгрывая мяч перед началом игры
Заря (Луганск) Колос (Ковалевка) Эдуардо Герреро
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости