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Как в старые добрые времена. Шахтер U-19 - Динамо U-19 1:2. Видео голов и обзор матча

Видео
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Видеообзор поединка

Как в старые добрые времена. Шахтер U-19 - Динамо U-19 1:2. Видео голов и обзор матча

fcdynamo.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 10 мая, "Шахтер" встречался с "Динамо" в рамках 28-го тура юношеского чемпионата Украины.

Матч получился боевым – с удалением, голом в меньшинстве, ошибками вратарей, итоговой победой "Динамо" и потасовкой в конце матча.

"Шахтер" U-19 - "Динамо" U-19 1:2

Голы: Огарков (62) - Маткевич (45+2), Балаба (57)

Удаление: Захарченко (50)

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