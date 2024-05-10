Как в старые добрые времена. Шахтер U-19 - Динамо U-19 1:2. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
fcdynamo.com
Сегодня, 10 мая, "Шахтер" встречался с "Динамо" в рамках 28-го тура юношеского чемпионата Украины.
Матч получился боевым – с удалением, голом в меньшинстве, ошибками вратарей, итоговой победой "Динамо" и потасовкой в конце матча.
Голы: Огарков (62) - Маткевич (45+2), Балаба (57)
Удаление: Захарченко (50)
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Анчелотти ответил на вопрос о том, сыграет ли Лунин с первых минут в финале Лиги чемпионов
- И Зинченко тоже. Футболисты Арсенала, которым лучше уйти из команды летом 2024 года
- Тухель и Терзич допустили одинаковые ошибки. Реал наказал, ПСЖ – нет. Обзор ответных матчей ½ ЛЧ
- Герреро снова на коне. Колос - Заря 0:1. Видео голов и обзор матча
- Красотка дня. Очаровательная вторая половинка нападающего, который подарил Реалу финал ЛЧ. ФОТО
- Роскошная красотка променяла легенду Дортмунда на другого футболиста, который моложе ее на 18 лет. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн