Долгая дорога в дюнах. Кривбасс - Полесье 0:1. Видео гола и обзор матча
Видеообзор поединка
polissyafc.com
Матч 28-го тура УПЛ в котором "Кривбасс" принимал "Полесье", вероятно, можно назвать одним из самых длинных матчей в истории УПЛ.
Команды начали игру в 18:00 воскресенья и из-за серии воздушных тревог завершили игру в обед понедельника.
Завершился матч победой гостей 0:1, но результат тут отходит на второй план.
О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.
Гол: Танковский 28
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