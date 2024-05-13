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Долгая дорога в дюнах. Кривбасс - Полесье 0:1. Видео гола и обзор матча

Видео
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Видеообзор поединка

Долгая дорога в дюнах. Кривбасс - Полесье 0:1. Видео гола и обзор матча

polissyafc.com

Новина українською

Матч 28-го тура УПЛ в котором "Кривбасс" принимал "Полесье", вероятно, можно назвать одним из самых длинных матчей в истории УПЛ.

Команды начали игру в 18:00 воскресенья и из-за серии воздушных тревог завершили игру в обед понедельника.

Завершился матч победой гостей 0:1, но результат тут отходит на второй план.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

"Кривбасс" - "Полесье" 0:1

Гол: Танковский 28

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
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