Долгая дорога в дюнах. Кривбасс - Полесье 0:1. Видео гола и обзор матча

Матч 28-го тура УПЛ в котором "Кривбасс" принимал "Полесье", вероятно, можно назвать одним из самых длинных матчей в истории УПЛ.

Команды начали игру в 18:00 воскресенья и из-за серии воздушных тревог завершили игру в обед понедельника.

Завершился матч победой гостей 0:1, но результат тут отходит на второй план.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

"Кривбасс" - "Полесье" 0:1

Гол: Танковский 28