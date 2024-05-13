Третье подряд поражение Поздеева. Колос - ЛНЗ 1:3. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
Фото: upl.ua
Матч 28-го тура УПЛ с ЛНЗ "Колос" начал довольно уверенно, открыв счет в первом тайме, вот только затем для хозяев все пошло наперекосяк. ЛНЗ не только отынрался, но и офрмил уверенную победу 3:1.
О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.
Голы: Бондаренко (24) - Черноморец (44, автогол), Наумец (62), Эйнел (67)
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