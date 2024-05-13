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Третье подряд поражение Поздеева. Колос - ЛНЗ 1:3. Видео голов и обзор матча

Видео
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Видеообзор поединка

Третье подряд поражение Поздеева. Колос - ЛНЗ 1:3. Видео голов и обзор матча

Фото: upl.ua

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Матч 28-го тура УПЛ с ЛНЗ "Колос" начал довольно уверенно, открыв счет в первом тайме, вот только затем для хозяев все пошло наперекосяк. ЛНЗ не только отынрался, но и офрмил уверенную победу 3:1.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

"Колос" - ЛНЗ 1:3

Голы: Бондаренко (24) - Черноморец (44, автогол), Наумец (62), Эйнел (67)

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