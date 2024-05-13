Борьба обостряется. Заря - Верес 1:1. Видео голов и обзор матча

В матче 28-го тура УПЛ "Заря" в Киеве принимала "Верес".

Луганчане забили быстрый гол, однако "Верес" смог отыграться после перерыва.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

"Заря" - "Верес" 1:1

Голы: Яцик 9 - Вантух 60 (автогол)