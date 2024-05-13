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Борьба обостряется. Заря - Верес 1:1. Видео голов и обзор матча

Видео
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Видеообзор поединка

Борьба обостряется. Заря - Верес 1:1. Видео голов и обзор матча

Фото - Аліна Єрофеєва / UA-Футбол

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В матче 28-го тура УПЛ "Заря" в Киеве принимала "Верес".

Луганчане забили быстрый гол, однако "Верес" смог отыграться после перерыва.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

"Заря" - "Верес" 1:1

Голы: Яцик 9 - Вантух 60 (автогол)

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