Стартовали на Евро с поражения. Сербия U-17 – Украина U-17 1:0. Видео гола и обзор матча
Видеообзор поединка
фото Андрія Лічка - УАФ
Юношеская сборная Украины U-17 начала свой путь на Евро-2024, который стартовал на Кипре. И начала с поражения в матче 1-го тура группового этапа от Сербии.
Наши парни пропустили уже на 2-й минуте после дальнего удара Макевича, и как не старались отыграться так и не смогли.
О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.
Сербия U-17 – Украина U-17 1:0
Гол: Макевич (2)
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