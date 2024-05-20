Стартовали на Евро с поражения. Сербия U-17 – Украина U-17 1:0. Видео гола и обзор матча

Юношеская сборная Украины U-17 начала свой путь на Евро-2024, который стартовал на Кипре. И начала с поражения в матче 1-го тура группового этапа от Сербии.

Наши парни пропустили уже на 2-й минуте после дальнего удара Макевича, и как не старались отыграться так и не смогли.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

Сербия U-17 – Украина U-17 1:0

Гол: Макевич (2)