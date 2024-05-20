  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Стартовали на Евро с поражения. Сербия U-17 – Украина U-17 1:0. Видео гола и обзор матча
В тренде

Стартовали на Евро с поражения. Сербия U-17 – Украина U-17 1:0. Видео гола и обзор матча

Видео
Обновлено

Видеообзор поединка

Стартовали на Евро с поражения. Сербия U-17 – Украина U-17 1:0. Видео гола и обзор матча

фото Андрія Лічка - УАФ

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Юношеская сборная Украины U-17 начала свой путь на Евро-2024, который стартовал на Кипре. И начала с поражения в матче 1-го тура группового этапа от Сербии.

Наши парни пропустили уже на 2-й минуте после дальнего удара Макевича, и как не старались отыграться так и не смогли.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

Сербия U-17 – Украина U-17 1:0

Гол: Макевич (2)

По теме
yellow-arrow
Ворскла и Оболонь обменялись голами во втором тайме
yellow-arrow
Шахтер сравнял счет с Днепром-1. Видео гола
yellow-arrow
Ворскла лидирует в матче с Оболонью. Видео 2-х забитых мячей
Украина U-17
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости