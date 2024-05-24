С прямым голом с углового. ЛНЗ - Ворскла 1:0. Видео гола и обзор матча

Матч 30-го тура УПЛ открывался поединком, в котором ЛНЗ принимал "Ворсклу".

Командам уже особо ничего не было нужно. ЛНЗ выглядел интереснее и солиднее и выиграл благодаря голу Тилля с углового.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

ЛНЗ - "Ворскла" 1:0

Гол: Тилль 16