С прямым голом с углового. ЛНЗ - Ворскла 1:0. Видео гола и обзор матча
Видеообзор поединка
Фото: УПЛ
Матч 30-го тура УПЛ открывался поединком, в котором ЛНЗ принимал "Ворсклу".
Командам уже особо ничего не было нужно. ЛНЗ выглядел интереснее и солиднее и выиграл благодаря голу Тилля с углового.
О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.
Гол: Тилль 16
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