Уверенность команды Ротаня. Украина U-23 - Италия U-21 4:0. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
uaf.ua
Во втором туре международного турнира Мориса Ревелло олимпийская сборная Украины встречалась с Италией U-21 и безапелляционно и уверенно разгромила соперников.
4:0 при очень качественной игре и с перспективами на Олимпиаде.
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О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.
Голы: Хлань (31), Мартынюк (53), Сикан (64), Волошин (71)
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