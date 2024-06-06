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Уверенность команды Ротаня. Украина U-23 - Италия U-21 4:0. Видео голов и обзор матча

Видео

Видеообзор поединка

Уверенность команды Ротаня. Украина U-23 - Италия U-21 4:0. Видео голов и обзор матча

uaf.ua

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Во втором туре международного турнира Мориса Ревелло олимпийская сборная Украины встречалась с Италией U-21 и безапелляционно и уверенно разгромила соперников.

4:0 при очень качественной игре и с перспективами на Олимпиаде.

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О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

Украина U-23 - Италия U-21 4:0

Голы: Хлань (31), Мартынюк (53), Сикан (64), Волошин (71)

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