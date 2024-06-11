Настроение - предЕВРОпейское. Молдова - Украина 0:4. Видео голов и обзор матча

11 июня сборная Украины провела свой заключительный товарищеский матч перед Евро-2024. Наша команда в Кишиневе разгромила Молдову со счетом 4:0.

Единственная неприятность – травма защитника Виталия Миколенко – надеемся, к Евро с ним будет все в порядке.

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Видеообзор поединка смотрите тут.

Молдова - Украина 0:4

Голы: Яремчук 2, Цыганков 43, Довбик 49, Судаков 54