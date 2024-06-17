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Цензурных слов не подберешь. Румыния – Украина 3:0. Видео голов и обзор матча

Видео

Видеообзор поединка

Цензурных слов не подберешь. Румыния – Украина 3:0. Видео голов и обзор матча

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сборная Украины стартует на Евро-2024 матчем против Румынии.

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Наша команда имела некоторое преимущество, но после первого тайма мы горим 0:1 после ошибки Лунина и шикарного удара Станчу.

Румыния – Украина 3:0

Гол: Станчу (29), Марин (53), Дрегуш (57)

Обзор матча:

Гол Станчу:

Гол Марина:

Гол Дрегуша:

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Украина Румыния
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Комментарии
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Зореслав (Київ)
17.06.2024 в 18:37
В Украине 4 года был номер № 1 Бущан и ни разу не подвел в официальных матчах, после того как завязал с футболом Пятов. Зачем было ставить вратаря № 3 ?
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Комментарии 9
Зореслав (Київ)
17.06.2024 в 18:37
В Украине 4 года был номер № 1 Бущан и ни разу не подвел в официальных матчах, после того как завязал с футболом Пятов. Зачем было ставить вратаря № 3 ?
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0
0
Sandra777 (Львів)
17.06.2024 в 18:08
Матвієнко повний 0Сипан -0Конопля -0Циган -0Лунін -0Шапаренко -0і треба навчити Зінчинка вкидати аут не 30 секунд і жувати мяч при рахунку 3-0Маю надію Мудрик ніколи котові подавати не буде
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Derty1980 (Krakow)
17.06.2024 в 17:27
Не умеет наша сборная играть на результат ,все в топ клубах богатые ,татуированные ,красивые ,громкие слова говорят перед играми, а все это бла бла . Очень жаль . Будем надеется, что как всегда у нас ,создадим трудности и будем их героически решать . Жаль болельщиков и наших солдат .
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Kaiso Vegas
17.06.2024 в 17:23
Це що потрібно було пропустити 3, щоб зрозуміти що потрібно міняти Степаненка та Шапаренка? facepalm
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Lorenso (Lviv)
17.06.2024 в 17:22
Просто імпотенти.
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Yarik-11 ( Кропивницкий)
17.06.2024 в 17:17
Просто позорище. Лунин только за бабки играет. 3 удара 3 гола. Без него хуже не было б.
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shtrunc (Донецк-Хайфа)
17.06.2024 в 17:16
Урррроды!!!!!!!
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Veminal (Киев)
17.06.2024 в 17:16
мудрик позорище - понторез не добитый
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same tak(Україна)
17.06.2024 в 17:18
остальные лучше?
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