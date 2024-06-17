Цензурных слов не подберешь. Румыния – Украина 3:0. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Сборная Украины стартует на Евро-2024 матчем против Румынии.
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Наша команда имела некоторое преимущество, но после первого тайма мы горим 0:1 после ошибки Лунина и шикарного удара Станчу.
Румыния – Украина 3:0
Гол: Станчу (29), Марин (53), Дрегуш (57)
Обзор матча:
Гол Станчу:
Гол Марина:
Гол Дрегуша:
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Зореслав (Київ)
17.06.2024 в 18:37
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